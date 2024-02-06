В Башкирии в Иглинском районе по ППМИ построят новую дорогу

У нас такая проблема, проблема дороги. Мы бы хотели попросить. Чтобы войти в программу ППМИ, чтобы сделать дорогу, потому что дети ходят в школу, есть там в некоторых местах вода, если год дождливый, то дети не могут пройти, машины не могут проехать. Хотели бы войти в эту программу.

Гульнара Карачурина, жительница д. Куршаки