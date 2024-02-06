В Башкирии в Иглинском районе по ППМИ построят новую дорогу

В Иглинском районе появится новая дорога, которую построят по программе поддержки местных инициатив. На неделе в деревне Куршаки прошло собрание жителей. О новой дороге сельчане мечтали давно, но на строительство дороги не находилось финансовых средств. Решить проблему можно через программу господдержки, при этом вложить свои деньги и привлечь спонсоров.
До этого в деревне проходили опросы и анкетирование, чтобы выявить наиболее волнующие проблемы. Ремонт дороги захватит сразу две главные улицы населённого пункта – Колхозную и Понамарёва. В прошлом году по ППМИ на территории Чуваш-Кубовского сельсовета была построена детская площадка.