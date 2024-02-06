В Уфе женщина присваивала акции клиентов организации по регистрации ценных бумаг

В Уфе сотрудники правоохранительных органов выявили факт мошенничества с ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

57-летняя сотрудница одной специализированной организации по регистрации ценных бумаг подозревается в хищении более 700 акций на общую сумму более 1 млн рублей. По версии следствия, с 2017 по 2020 год злоумышленница вводила клиентов организации в заблуждение относительно реального количества имеющихся акций.