В Уфе женщина присваивала акции клиентов организации по регистрации ценных бумаг

В Уфе сотрудники правоохранительных органов выявили факт мошенничества с ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Фото №1 - В Уфе женщина присваивала акции клиентов организации по регистрации ценных бумаг

57-летняя сотрудница одной специализированной организации по регистрации ценных бумаг подозревается в хищении более 700 акций на общую сумму более 1 млн рублей. По версии следствия, с 2017 по 2020 год злоумышленница вводила клиентов организации в заблуждение относительно реального количества имеющихся акций. 

Женщина изготавливала от имени клиентов фиктивные распоряжения о продаже части ценных бумаг ее знакомому, а также имела доступ к акциям и распоряжалась ими по своему усмотрению. Подозреваемую задержали сотрудники полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело. 

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