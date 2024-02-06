В Башкирии будут развивать литературный туризм

Речь об этом зашла на заседании Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества под руководством Радия Хабирова. Мероприятие прошло в Мемориальном доме-музее Сергея Аксакова. Несколько поручений касалось проектов, направленных на развитие аксаковского движения. Глава региона поручил реализовать намеченные задумки к 235-летию со дня рождения писателя, которое пройдёт в 26 году. Здесь старательно восстановлена и атмосфера, и быт конца XVIII века. Именно в этом доме Сергей Аксаков провёл свои детские годы. Что, конечно, отразилось и на творчестве знаменитого писателя.

Рукописи и предметы быта – оригинал. Всем этим когда-то пользовалась семья писателя, теперь же прикоснуться к истории может любой желающий. Мемориальный дом-музей Аксакова – один из наиболее посещаемых в республике. Только в прошлом году в его стенах побывало почти 15 тыс. человек.

Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова одно из самых старых зданий Уфы. В старинном особняке, сохранившемся с середины XVIII века, являющегося одним из первых административных зданий города, так как в нём в 1770-1790 гг. размещалась канцелярия Товарища Наместника (его должность исполнял дед писателя по материнской линии Николай Семенович Зубов). Здание музея является памятником истории и архитектуры.

Первое же поручение, которое Радий Хабиров дал на заседании регионального отделения Русского географического общества – отреставрировать историческое здание.

Сергей Тимофеевич сделал очень многое. Поэтому важно беречь и хранить его имя. В октябре прошлого года мы открыли в Уфе после реконструкции сад имени Аксакова. Поэтому нужно подумать и над проектом капремонта его дома-музея. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более 30 лет назад в Башкортостане зародилось Аксаковское движение, направленное на популяризацию творчества писателя и сохранения о нём исторической памяти. В рамках него, например, начали приводить в порядок места, с которыми была связана жизнь творческой семьи. Одним из последних мероприятий в списке стала реконструкция сада имени Аксакова. И вот теперь в РГО хотят развивать литературно-географический туризм – по стопам знаменитого земляка.

По слова главы республики, совместная задача – трудиться над тем, чтобы открывать Башкортостан всему миру. Здесь важна просветительская работа РГО. В этой связи Радий Хабиров предложил создать офис регионального отделения в здании недавно открытого IQ-парка.

Популярным проектом РГО стала работа по благоустройству родников на территории всей страны. Башкортостан признан одним из самых активных участников этой акции.

В завершение заседания Радий Хабиров поблагодарил членов регионального отделения Русского географического общества за активную работу, а также вручил награды лучшим активистам и победителям конкурса местных отделений РГО.

Мы находимся в стадии завершения строительства мемориального парка «Салауат ере» («Земля Салавата») в Салаватском районе. Откроем его в этом году. Работаем над развитием геопарка «Янган-Тау», где будет большой музей. Там есть целый ряд объектов, которые необходимо привести в порядок. Аналогичную работу ведём в геопарке «Торатау». Большим проектом станет и Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан