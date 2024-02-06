В Уфе проходит мужской этап кубка России по шахматам

Впервые Уфа принимает мужской этап кубка России по шахматам, впервые проходит мемориал Владимира Николаевича Старцева, впервые победителям вручат эксклюзивные медали. День шахматных открытий состоялся сегодня в столице Башкортостана. Мемориальные соревнования посвящены легендарному башкирскому тренеру, основателю шахмат в республике. Наставнику, воспитавшему единственного международного гроссмейстера в регионе Дениса Хисматуллина. Мемориал Старцева получился с солидной соревновательной программой, уже определились победители в рапиде и блице гран-при России. Сегодня начался этап кубка страны.

Уникальные медали сделаны из местных пород на местном горно-обогатительном комбинате. Это ручная работа. Их невозможно купить, только победа на шахматных соревнованиях дает право на обладание эксклюзивной наградой. За них серьёзная борьба.

Гроссмейстеры из Москвы, Казани, Свердловской и Саратовской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, и даже Болгарии! В числе участников победители и призёры крупнейших международных и российских турниров.

Только за прошлый год в Башкортостане провели почти 600 турниров, а в нынешнем январе прошло полсотни соревнований. И это серьёзная подготовка к мемориалу Старцева, в рамках которого уже прошли рапид и блиц гран-при и вот стартовал кубок России.

Поэтому приехали ребята из разных городов и районов республики, даже девочки проявляют интерес. Эмма Гарипова волнуется сильнее своей дочери Эмилии, но юная шахматистка верит в себя и немного в волшебника изумрудного города.