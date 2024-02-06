В Уфе прошёл открытый турнир по эстетической гимнастике

В Уфе прошёл открытый республиканский турнир по эстетической гимнастике «Звёзды Башкортостана». Участие в нём приняли более 700 спортсменок из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Томска и нашей республики. Гимнастки выступали в нескольких возрастных категориях: от 4 до 16 лет.
Каждое движение спортсменок под чутким контролем тренера. В эстетической гимнастике выступают группами и самое главное – синхронность движений. И здесь командный дух особенно важен.
На соревнованиях гимнасток оценивали три судейские бригады, которые давали оценку выступлениям по большому количеству критериев. Например, бригада технической ценности обращает внимание на повороты и прыжки. В артистической, баллы начисляются за постановку композиции и образы гимнасток. А в бригаде исполнения оценивают синхронность выступления.
Софья Ворончихина и Анастасия Петрушкина выступают в команде «Аурум-Триумф» из Екатеринбурга. Перед выходом обязательный повтор программы. Республиканские старты стали первыми для всех в этом сезоне. Команды выступили с новыми композициями.
По итогам открытого турнира сформируют команду, которая будет представлять нашу республику на соревнованиях всероссийского уровня. Всего на счету у Башкортостана 18 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.