В Уфе прошёл открытый турнир по эстетической гимнастике

В Уфе прошёл открытый республиканский турнир по эстетической гимнастике «Звёзды Башкортостана». Участие в нём приняли более 700 спортсменок из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Томска и нашей республики. Гимнастки выступали в нескольких возрастных категориях: от 4 до 16 лет.

Каждое движение спортсменок под чутким контролем тренера. В эстетической гимнастике выступают группами и самое главное – синхронность движений. И здесь командный дух особенно важен.

Конкуренция хорошая. В Республике Башкортостан очень развита эстетическая гимнастика. У нас на данный момент существует около пяти клубов, также развивается в районах и городах. Вот приехали гимнастки из Мелеуза, поэтому мы очень стремимся к развитию и очень хотим, чтобы каждый знал, что такое эстетическая гимнастика! Лика Лихтер, президент федерации эстетической гимнастики Республики Башкортостан

На соревнованиях гимнасток оценивали три судейские бригады, которые давали оценку выступлениям по большому количеству критериев. Например, бригада технической ценности обращает внимание на повороты и прыжки. В артистической, баллы начисляются за постановку композиции и образы гимнасток. А в бригаде исполнения оценивают синхронность выступления.

Они выступают дважды. Первые предварительные соревнования, потом финальные соревнования, два выхода. И суммируются баллы двух выходов и получается оценка, которую они показывают. Татьяна Солонцевая, судья всероссийской категории

Софья Ворончихина и Анастасия Петрушкина выступают в команде «Аурум-Триумф» из Екатеринбурга. Перед выходом обязательный повтор программы. Республиканские старты стали первыми для всех в этом сезоне. Команды выступили с новыми композициями.

Я хочу добиться, чтоб у нас все получалось и мы были самыми лучшими гимнастками в мире.Я хочу, чтобы мы стали мастерами спорта. Дошли всей командой до конца и были очень дружными. Софья Ворончихина и Анастасия Петрушина, участницы турнира по эстетической гимнастике