В Башкирии женщина получила серьезные ожоги от огня газовой плиты

Накануне вечером в Белорецке 72-летняя женщина хотела уменьшить пламя конфорки газовой плиты. Но внезапно на ней загорелся синтетический халат.

Фото №1 - В Башкирии женщина получила серьезные ожоги от огня газовой плиты

Подробности происшествия нам рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. У пенсионерки сильные ожоги II–III степени на животе, грудной клетке, шее и на подбородке плюс ожоговый шок.

Фото №2 - В Башкирии женщина получила серьезные ожоги от огня газовой плиты

Площадь поражения тела составила 20%. Женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.  

Обстоятельства инцидента устанавливаются.  

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

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