В Башкирии женщина получила серьезные ожоги от огня газовой плиты

Накануне вечером в Белорецке 72-летняя женщина хотела уменьшить пламя конфорки газовой плиты. Но внезапно на ней загорелся синтетический халат.

Подробности происшествия нам рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. У пенсионерки сильные ожоги II–III степени на животе, грудной клетке, шее и на подбородке плюс ожоговый шок.