Радий Хабиров рассказал, чью память он готов почтить минутой молчания

Что касается вашего предложения о минуте молчания. Я считаю, оно отвратительное и бессовестное. Минутой молчания мы должны поминать тех людей, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. А вы предлагаете почтить память человека, который обвиняется в тяжком преступлении - организации массовых беспорядков и посягательств на сотрудников правоохранительных органов. Да, с ним случилась беда, которую никто не ждал, он скончался, пока его по пути перевозили. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы показали, что нет ни гематом, ничего. Его только сегодня, кстати, похоронили. С семьей вели все это время диалог. Я совсем не хочу проводить параллели. Вы там американскую историю посмотрите, про одного наркомана, что после этого было. Поэтому, мне кажется, человек умный, ответственный, взрослый, как говорят, аксакал, пять раз должен подумать, когда такие вещи предлагает, чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие глупые вещи.

Радий Хабиров, Глава Башкирии