Радий Хабиров рассказал, чью память он готов почтить минутой молчания

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о встрече с представителями Всемирного курултая башкир, научного и творческого сообществ республики, в ходе которой произошел инцидент: известный танцор Риф Габитов выступил с предложением почтить вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке. Отметим, речь идет об участнике, который умер, находясь под арестом.
Руководитель республики ответил, почему он против инициативы Габитова.
В заключение встречи Глава республики поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и обратился с призывом к совместной созидательной работе на благо нации.
Фото: ИА «Башинформ»