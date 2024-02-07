Радий Хабиров рассказал, чью память он готов почтить минутой молчания

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о встрече с представителями Всемирного курултая башкир, научного и творческого сообществ республики, в ходе которой произошел инцидент: известный танцор Риф Габитов выступил с предложением почтить вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке. Отметим, речь идет об участнике, который умер, находясь под арестом.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, чью память он готов почтить минутой молчания

Руководитель республики ответил, почему он против инициативы Габитова.

Что касается вашего предложения о минуте молчания. Я считаю, оно отвратительное и бессовестное. Минутой молчания мы должны поминать тех людей, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. А вы предлагаете почтить память человека, который обвиняется в тяжком преступлении - организации массовых беспорядков и посягательств на сотрудников правоохранительных органов. Да, с ним случилась беда, которую никто не ждал, он скончался, пока его по пути перевозили. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы показали, что нет ни гематом, ничего. Его только сегодня, кстати, похоронили. С семьей вели все это время диалог. Я совсем не хочу проводить параллели. Вы там американскую историю посмотрите, про одного наркомана, что после этого было. Поэтому, мне кажется, человек умный, ответственный, взрослый, как говорят, аксакал, пять раз должен подумать, когда такие вещи предлагает, чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие глупые вещи.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В заключение встречи Глава республики поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и обратился с призывом к совместной созидательной работе на благо нации.

Мы находимся на очень непростом пути развития, потому что вся наша башкирская нация в составе России борется с очень страшным врагом. Параллельно мы пытаемся решить те проблемы, которые у нас долгие годы, может быть, не решались, которые, может, вновь появляются. В этот момент нам на самом деле надо быть очень разумными, очень мудрыми. Подчеркиваю: сейчас очередной непростой период, а я уже который год говорю: в республике непростой период. Сначала ковид, потом санкции, другое, третье. Но мы достойно проходим этот период, и нашей республикой, нашей нацией можем гордиться. Сегодня я открою секрет: нашим ребятам из полка «Башкортостан» вручили ордена Мужества, десятки медалей «За отвагу». Уже стоит вопрос о присвоении полку «Башкортостан», который воюет всего полгода, звания «гвардейский». И я буду стоять, сколько надо, и поминать минутой молчания тех ребят, которые погибли там. Это наши герои.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: ИА «Башинформ» 

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