Контрактник из Башкирии: «Спецоперация завершится славой нашего оружия!»

Мужчина подписал контракт с Минобороны страны в августе прошлого года. На передовой СВО служил страшим стрелком в мотострелковой роте. В январе получил отпуск и сейчас боец находится дома со своими родными, рассказывает корреспондент бирского издания «Победа» Ольга Бунакова.

По словам «Измара», он с юных лет мечтал стать военным. Даже поступал в Казанское высшее командно-инженерное училище, но не прошел по баллам. Сегодня на передовой его окружают те, для кого патриотизм – не пусто слово, а долг и смысл жизни. А свой возраст (ему 64!) он вообще не считает помехой для того, чтобы встать на защиту Родины.

За полгода дважды принимал участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении. Между Рубежным и Кременной напряженная обстановка. Обеспечение вооружением, обмундированием налажено. Мы располагаемся в пунктах постоянной дислокации (ППД), что отдалены от передовой на 20 км. Живем в блиндажах в три наката 5х8 метров высотой 2 метра. На передовой приходится воевать по 2-3 недели, потом – ротация, чтобы отдохнуть, помыться, подлечиться. Физическая и психологическая нагрузки, конечно, колоссальные! Боец СВО, позывной «Измар»

С мужчиной служат представители самых разных национальностей, из разных городов и регионов страны. Поддержку оказывают и духовные наставники – есть православные и мусульманские: проводят службы, причащают, исповедуют.

Совсем скоро у героя нашего рассказа закончится отпуск, и он отправится в пункт сбора в Екатеринбург.

История России известна своими победами, а значит, и спецоперация завершится славой нашего оружия! Боец СВО, позывной «Измар»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.