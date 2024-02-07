Контрактник из Башкирии: «Спецоперация завершится славой нашего оружия!»

Мужчина подписал контракт с Минобороны страны в августе прошлого года. На передовой СВО служил страшим стрелком в мотострелковой роте. В январе получил отпуск и сейчас боец находится дома со своими родными, рассказывает корреспондент бирского издания «Победа» Ольга Бунакова.
По словам «Измара», он с юных лет мечтал стать военным. Даже поступал в Казанское высшее командно-инженерное училище, но не прошел по баллам. Сегодня на передовой его окружают те, для кого патриотизм – не пусто слово, а долг и смысл жизни. А свой возраст (ему 64!) он вообще не считает помехой для того, чтобы встать на защиту Родины.
С мужчиной служат представители самых разных национальностей, из разных городов и регионов страны. Поддержку оказывают и духовные наставники – есть православные и мусульманские: проводят службы, причащают, исповедуют.
Совсем скоро у героя нашего рассказа закончится отпуск, и он отправится в пункт сбора в Екатеринбург.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Степана Чиглинцева