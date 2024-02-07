В Башкирии ведутся поиски молодой мамы с девятимесячным ребёнком

В Башкирии без вести пропала 23-летняя Зиля Акбурова и её девятимесячная дочка Венера. О поисках мамы и малышки сообщили волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».
Местоположение девушки и ребёнка неизвестно с 5 февраля. Молодая мама ушла из дома в деревне Юлуково Гафурийского района и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Была одета: тёмно-зелёный пуховик, чёрные брюки, чёрные ботинки.
Приметы ребёнка: рост 70 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Была одета: розовая куртка с цветочками, темно-серые штаны и серая шапка.
Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят сообщить по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.