В Уфе установили причину несчастного случая на стройке

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая на стройке в Уфе. В результате трагедии серьёзно пострадал 49-летний рабочий.
7 декабря во время строительства многоэтажного дома в Затоне подсобный рабочий забрался на строительные подмости, чтобы почистить их от снега. Он решил спуститься вниз через проём лифтовой шахты, но поскользнулся и упал с высоты 4 этажа.
В ведомстве установили, что пострадавшего допустили к самостоятельной работе без обучения по охране труда. К несчастному случаю также привела неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за ходом их выполнения, а также за соблюдением персоналом трудовой дисциплины.