В Уфе установили причину несчастного случая на стройке

В ведомстве установили, что пострадавшего допустили к самостоятельной работе без обучения по охране труда. К несчастному случаю также привела неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за ходом их выполнения, а также за соблюдением персоналом трудовой дисциплины.