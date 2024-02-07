Радий Хабиров поздравил аэропорт Уфы с наградами премии «Воздушные ворота России»

По итогам национальной премии «Воздушные ворота России» Международный аэропорт «Уфа» стал третьим в номинации «Лучший аэропорт» среди авиагаваней с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек в год. Об этом Радий Хабиров написал сегодня в своих социальных сетях.
Добавим, аэропорт Уфы бьет рекорды по пассажиропотоку, который ежегодно увеличивается. Так, по итогам прошлого года воздушными воротами Уфы воспользовались 794 786 пассажиров. Данный показатель на 17% выше показателя 2022 года. Из того числа 85% пассажиров летали на внутренних рейсах.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова