Радий Хабиров поздравил аэропорт Уфы с наградами премии «Воздушные ворота России»

Это не все достижения нашего авиаузла. Аэропорт Уфы удостоен почетной награды в номинации «Лучший инвестиционный проект года». Речь о строительстве навеса, который объединил внутренний и международный терминалы аэропорта в единый архитектурный комплекс. Работы завершились в декабре 2023 года – на 1,5 месяца раньше срока. Площадь навеса – почти 9 тыс. кв. м, а построили его исключительно за счет собственных средств предприятия.

Радий Хабиров, Глава Башкирии