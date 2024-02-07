Радий Хабиров поздравил аэропорт Уфы с наградами премии «Воздушные ворота России»

По итогам национальной премии «Воздушные ворота России» Международный аэропорт «Уфа» стал третьим в номинации «Лучший аэропорт» среди авиагаваней с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек в год. Об этом Радий Хабиров написал сегодня в своих социальных сетях.   

Это не все достижения нашего авиаузла. Аэропорт Уфы удостоен почетной награды в номинации «Лучший инвестиционный проект года». Речь о строительстве навеса, который объединил внутренний и международный терминалы аэропорта в единый архитектурный комплекс. Работы завершились в декабре 2023 года – на 1,5 месяца раньше срока. Площадь навеса – почти 9 тыс. кв. м, а построили его исключительно за счет собственных средств предприятия.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Добавим, аэропорт Уфы бьет рекорды по пассажиропотоку, который ежегодно увеличивается. Так, по итогам прошлого года воздушными воротами Уфы воспользовались 794 786 пассажиров. Данный показатель на 17% выше показателя 2022 года. Из того числа 85% пассажиров летали на внутренних рейсах.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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