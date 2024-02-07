В Башкирии в аварии с автобусом погиб 80-летний мужчина

На 29 км автодороги Белебей-Приютово недалеко от села Николаевка столкнулись пассажирский автобус, «Лада Калина» и «Лада Икс Рей». В момент аварии в автобусе находились 20 человек. Трём пассажирам потребовалась помощь врачей. Также в медицинском осмотре нуждаются два пассажира из «Лады Калина».