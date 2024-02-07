В Башкирии уровень рек ожидается выше средних многолетних значений

Накануне в Уфе прошло совещание по вопросам безаварийного пропуска паводковых вод. Об этом в своих социальных сетях сообщил исполняющий обязанности председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Исполняющая обязанности начальника ФГБУ «Башкирское УГМС» Анна Козаева уточнила, что в этом году наблюдается превышение средних многолетних значений в запасах воды, снежном покрове, высоте снежного покрова. Особенно данные значения превышены в горных местностях, на юге и юго-востоке республики.

Также она отметила, что если в прошлом году специалисты фиксировали аномальное маловодие, то в этом году ожидается, что при прохождении весеннего половодья максимальные уровни воды в верховьях реки Белой будут выше средних многолетних значений.