Радий Хабиров встретился с представителями Всемирного курултая башкир
Радий Хабиров
встретился с представителями Всемирного курултая башкир. На встрече обсуждался
самый широкий круг вопросов, касающийся развития башкирской нации и республики
в целом.
Башкирская нация как
неотъемлемая часть большого российского народа сегодня вместе со страной
переживает непростые времена из-за внешних вызовов и угроз. И именно сейчас как
никогда нужно быть вместе и созидать. Таков основной посыл встречи Радия
Хабирова с членами Всемирного курултая башкир. В самом начале встречи
представители курултая высказали свою позицию относительно недавних массовых
беспорядков в Баймаке.
У нас однозначная
позиция: мы не поддерживаем никакие формы радикализма, экстремизма и
национализма.
Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир
Радий Хабиров,
комментируя баймакские события, заявил, что они открыли новую страницу в
развитии башкирского народа.
Эти события открыли
нам новую страницу в развитии башкирского народа. Потому что в кои-то веки за
последние 30 десятилетий мы с вами вместе. Мы будем все жить без угроз шантажа,
постоянных провокаций и манипулированием всякими националистическими идеями. Мы
так больше жить не будем. Это был непростой период. Вы видели, как обрадовались
наши недруги, начиная от ВВС.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Участники массовых
беспорядков нарушили закон. И за это придётся нести ответственность. Но важно
разделять тех, кто просто участвовал в событиях, а кто непосредственно
организовывал, подстрекал и применял силу в отношении сотрудников
правоохранительных органов. Радий Хабиров заявил, что именно последние должны
нести ответственность по закону.
Что касается участия
жителей в этой акции, за массовые беспорядки пока никого не привлекают, и мы
постараемся, чтобы этого не было. Здесь и правозащитные институты не дадут, и
сами люди выступают свидетелями. Туда не привлекают тех, кто ошибся, как
говорится, пришёл, постоял. Рассматривают именно тех, кто принимал активное
участие в этих мероприятиях, организовывал, управлял, призывал.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Участники встречи
обсудили с Главой Башкортостана самый широкий круг вопросов. В частности,
развитие Зауралья. Радий Хабиров сообщил, что в своё время этот регион начал
отставать по состоянию экономики и социальной сферы. Сегодня власти подтягивают
эти районы в том числе и за счёт серьёзных финансовых вливаний.
Ранее по Зауралью
было определённое недофинансирование. Но за последние пять лет из
республиканского бюджета на развитие Баймакского района направили 7 млрд
рублей. Абзелиловский район получил порядка 5 млрд рублей, а Хайбуллинский –
4,9 млрд рублей. Баймакский район – один из лидеров Башкортостана по вводу
объектов здравоохранения, образования и культуры. У меня есть подробная справка
по каждому району. Мы понимаем ситуацию и активно строим в Зауралье новые
соцобъекты. Совсем недавно, в конце прошлого года в Баймаке начала работу
детская поликлиника на 300 посещений в смену. А в 2025 году достроим там и
ледовый дворец.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Говорили на встрече и о
судьбе недостроенной мечети «Ар-Рахим». Работы по продолжению строительства
начнутся уже в этом году, сообщил глава республики.
Мы уже начали поиски
гранита, чтобы приступить к облицовке храма. Отделка займет примерно два года.
Кроме того, предстоит большой объём внутренних работ. Называть окончательные
сроки пока сложно. Главный вопрос достройки мечети был в финансировании
проекта. Мы уже нашли 250 млн рублей, а всего в этом году направим на эти цели
порядка 700 млн рублей. На следующий год – ещё 1 млрд рублей. Дальше будем
смотреть по ходу работ, но мечеть мы обязательно достроим.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также в конце этого – начале
следующего года начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву. Радий Хабиров
заявил, что этот вопрос власти будут обсуждать с людьми.
Тему реставрации
памятника мы начали обсуждать давно. Обследования показали, что его состояние
требует внимания. Я мог бы закрыть для себя этот вопрос и отложить его решение
на неопределённый срок, чтобы ремонтом занимались уже другие руководители. Но в
моём понимании так поступать нельзя, нужно привести его в порядок. Проект
состоит из двух составляющих – это реставрация памятника и укрепление его
постамента. Понимаем, что предстоит большая проектная работа. Поэтому планируем
приступить к реставрации в конце 2024 – начале 2025 года. В целом реализация
проекта может занять более года. Когда мы перейдём в плоскость действий, мы
сперва с людьми проведём несколько очень активных разговоров, совещаний,
встреч.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Диалог с населением Глава
Башкортостана назвал основным условием работы власти. Именно отсутствие
информации, привёл пример Радий Хабиров, стало причиной ситуации вокруг
городища Уфа-2 и строительства на его месте православного храма.
Строить храм в этом
месте мы не будем. Мы хотим сделать в районе городища археологический
депозитарий. Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок.
Пока есть концепция, но стоит проект недёшево. По первым только прикидкам –
около 2 млрд рублей. Депозитарий очень нужен, потому что туда можно привезти
много фондов. Многие музеи у нас уже заполнены фондами, которые в том числе
можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. В горизонте
пяти лет мы построим этот объект.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Во время встречи с
представителями башкирской общественности случился инцидент, автором которого
выступил известный танцор Риф Габитов. Он неожиданно для всех предложил почтить
вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке, который
впоследствии умер, находясь под арестом. У представителей башкирской
общественности это предложение вызвало как минимум недоумение, и поддержки
инициатива ни у кого не нашла. Глава Башкортостана ответил Рифу Габитову и
пояснил свою позицию, почему он против подобных действий.
Риф Фатихович, Фаниль
Тимерьянович, вы взрослые люди, в своей среде вы состоялись, за это вам
спасибо. Но все-таки уважать надо друг друга. Мы вас уважаем. Еще раз повторяю:
пожалуйста, говорите от своего имени. Чтобы говорить от имени народа, нужно ох
как много сделать, вы от себя говорите. Я предлагаю вам диалог, а разговаривать
с какой-то вашей мифической инициативной группой не собираюсь. Я с вами лично
разговариваю. Что касается вашего предложения о минуте молчания. Я считаю, оно
отвратительное и бессовестное. Минутой молчания мы должны поминать тех людей,
которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей.
А вы предлагаете почтить память человека, который обвиняется в тяжком
преступлении – организации массовых беспорядков и посягательств на сотрудников
правоохранительных органов. Да, с ним случилась беда, которую никто не ждал, он
скончался, пока его по пути перевозили. Тем не менее уже первые результаты
экспертизы показали, что нет ни гематом, ничего. Его только сегодня, кстати,
похоронили. С семьей вели все это время диалог. Я совсем не хочу проводить
параллели. Вы там американскую историю посмотрите, про одного наркомана, что
после этого было. Поэтому, мне кажется, человек умный, ответственный, взрослый,
как говорят, аксакал, пять раз должен подумать, когда такие вещи предлагает,
чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие глупые вещи.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Завершая встречу с
членами курултая башкир, Радий Хабиров поблагодарил всех за конструктивный
диалог и призвал к совместной созидательной работе на благо нации.
Вся наша нация в
составе России, и мы боремся с очень страшным врагом и одномоментно пытаемся
решить те проблемы, которые у нас, может, долгие годы прежде не решались.
Поэтому в такие моменты нам надо быть очень разумными, очень мудрыми, потому
что тут у всех есть определённый опыт, вас признают за ваши заслуги, и за вами
люди идут. Поэтому мы должны пройти этот непростой период, и мы на самом деле
его очень хорошо проходим. Мы за республику, за нашу нацию можем гордиться.
Сегодня открою секрет: полк «Башкортостан» наш воюет, вручали награды –
нескольким за мужество, десяткам за отвагу, и уже витает в воздухе вопрос о присвоении
полку «Башкортостан» звания гвардейского, а полк ещё и полгода не воюет, там
наши ребята. И я буду стоять минуту молчания по тем ребятам и столько, сколько
надо, они наши герои.