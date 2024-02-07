В Уфе хирурги помогли пациентке с аномальным удлинением кишечника

Операцию провели хирурги городской больницы №21 Уфы. Пациентка поступила с диагнозом долихоколон. Заболевание считается редким, но достаточно серьезным.
Оно приводит к стойким длительным запорам, болям в животе и другим неприятным симптомам. Женщина страдала от этого него всю свою жизнь, на операцию решилась только в 63 года.
С помощью лапароскопической стойки ей удалили 3/4 ободочной кишки. Операция прошла успешно. Лапароскопия позволила ускорить процесс восстановления.
Спустя 10 дней женщину выписали. В настоящее время она чувствует себя значительно лучше.