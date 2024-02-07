Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа бойцов после отпуска

Провожали военнослужащих традиционно на площадке перед «Уфа-Ареной». За время отдыха им удалось не только повидаться с близкими, но и успеть решить бытовые вопросы, провести уроки мужества для школьников, съездить в Татарстан в гости. Среди уезжающих и уроженцы соседних республик, служащие в башкирских батальонах.
С собой на передовую бойцы взяли не только личные вещи, но и посылки для сослуживцев. К месту несения службы военнослужащих доставят на трех автобусах, выделенных республикой. Вслед за бойцами на днях отправят и 112-й гумконвой.