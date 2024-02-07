В Башкирии женщина на позднем сроке беременности застряла в снегу

Утром спасатели госкомитета Башкирии по ЧС в Белорецке отправились на помощь беременной маме и ее малолетнему сыну, которые оказались в снежном плену.
Как выяснилось, женщина на 9 месяце беременности вместе со своим 4-летним сыном решила собственными силами на автомобиле добраться из деревни Яндек до родильного дома в Белорецке.
До трассы «Уфа-Белорецк» она не доехала буквально полкилометра: машина погрязла в снегу.
Подоспевшие спасатели успели доставить роженицу до больницы, а мальчика забрала бабушка.
Фото: госкомитет РБ по ЧС