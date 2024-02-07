В Уфе показали работу Технопарка авиационных технологий

Превысили среднероссийский показатель. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 106,5% к 2022 году. Большой вклад в положительную динамику внесли предприятия обрабатывающего и энергетического сектора. Об одном из них расскажем в нашем сюжете – мы побывали в Технопарке.

Электроэрозионная обработка. На металл воздействуют разрядами, которые возникают между электродом и поверхностью заготовки. За счет этого материал меняет форму, размер, шероховатость и ряд других свойств. Задав параметры, оператору остаётся лишь следить за процессом. Современная техника с точностью до микрон обработает заготовку. В Технопарке авиационных технологий производят не только детали для двигателей самолётов, но и сами станки электроэрозионной обработки материалов, тем самым решая важную для государства задачу импортозамещения в авиационной промышленности.

Задачи импортозамещения сегодня стоят не только в авиационной промышленности. Научно-производственная ассоциация активно сотрудничает с энергетическими компаниями. Здесь занимаются реализацией технических решений для практически всех видов деятельности машиностроения, при этом выпуская собственную продукцию для крупных предприятий.

Это участок сборки роботизированных технологических комплексов. То есть здесь создают роботов, которые будут в будущем помогать людям выполнять рутинные операции на производстве.

108,5%. По итогам 2023 года предприятия обрабатывающей отрасли в республике показали наибольший рост индекса промпроизводства. Если говорить по Технопарку авиационных технологий, то здесь внутренние показатели выше средних по республике. Серьезно увеличился и штат сотрудников.