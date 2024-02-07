В Башкирии прошел конкурс «Инженеры будущего» среди школьников и студентов

Школьники и студенты разработали новую систему «умного» дома, запустили мини-ракету и показали социологическую таблицу для профориентации. Свои проекты ребята показали на республиканском форуме «Инженеры будущего». Конкурс прошёл в Кумертау. Обязательное условие – в командах школьники и студенты.

Будущий «умный» дом проектируют пока ещё тоже будущие инженеры. Прототип создали вдвоём 8-классник и студент 4-го курса УУНиТ. Ребята планируют воплотить проект в жизнь, первой пробой станет дом одного из разработчиков.

«Умный дом» – один из проектов, который был представлен на республиканском форуме «Инженеры будущего» в Кумертау. Участники стартуют реактивно. Это испытания ракеты, которую собрали девочки. Начинали, по сути, с обычной петарды, сейчас усовершенствовали летательный аппарат.