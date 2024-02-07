Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали подробности матча с ЦСКА

У «Салавата Юлаева» домашняя серия продолжилась матчем с московским ЦСКА. Первые два периода выдались безголевыми. В третьем игровом отрезке вывел вперёд уфимскую команду Джошуа Ливо.

Дальше юлаевцы сумели развить свое преимущество: Никита Зоркин забил в пустые ворота. 2:0 в пользу «Салавата». Героями этой встречи стали нападающий Ливо, автор победного гола, и голкипер Александр Самонов. Он отразил 32 броска, шестой раз в сезоне сыграл на ноль и отдал голевую передачу. Следующий матч «Салават» проведет дома против казанского «Ак Барса» 10 февраля.

Я старался идти на ворота. И отмечу голевую передачу. В целом нам помогали трибуны, и эта игра – почти как матч плей-офф. Такие игры помогают нам в будущем обрести уверенность.

Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Игра складывалась до гола, в перерыве пообщались. Тренер нам дал указания, и было понятно: кто забьет, тот победит.

Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ