В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии

Муртаза Губайдуллович – для нас пример. Наши первые президенты Минтимер Шарипович и Муртаза Губайдуллович – основоположники наших двух красивых республик. И сегодня в масштабах страны наши республики показывают себя. Конечно же, сегодня мы должны повторить путь наших первых руководителей. Во благо Башкортостана и Татарстана мы должны работать рука об руку. Дорогие друзья! Мы сегодня с большой гордостью находимся на этом торжестве. Муртаза Губайдуллович - это не только государственный деятель в масштабе Башкортостана. Это крупный российский государственный деятель. Это человек, который образец для подражания. Конечно, я лично его знал. Луиза ханым, мы с ним общались. На самом деле, это такие примеры для нашего подражания и как надо работать. Искренне хочу пожелать братскому народу развития. Радий Фаритович, успехов! И большое спасибо, что такой исторический памятник появился вот здесь в Уфе.

Рустам Минниханов