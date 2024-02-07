В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии

Сегодня, 7 февраля, в Уфе состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Башкирии. Памятник Муртазе Рахимову был установлен между зданиями Госсобрания и правительства республики.

Фото №1 - В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии

На церемонии открытия присутствовали Радий Хабиров, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, раис Татарстана Рустам Минниханов и супруга первого президента Луиза Рахимова.

Статую изготовил тот же скульптор, автор памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади, Салават Щербаков. В центре площадки на гранитном постаменте располагается бронзовая ростовая скульптура Муртазы Рахимова высотой 3,14 метра, весом фигуры 1,3 тонны. Справа у ног фигуры — сноп спелой пшеницы, слева — символическое изображение дороги из родной деревни в город. На бронзовом плинте размещены 2 орнаментальные вставки и надпись на башкирском и русском языках — первый президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов. Позади нее находится монументальная стела высотой 4,33 метра из блоков мансуровского гранита с установленными на нее бронзовыми тематическими рельефами, посвящёнными нефтяной промышленности, строительству и сельскому хозяйству. Вверху стелы размещается герб Республики Башкортостан. Позади памятника также стоит монументальный пилон — «знамя» с картой Башкирии и текстом первой статьи Конституции, принятой при Муртазе Губайдулловиче.

В своем выступлении Радий Хабиров отметил, что Муртаза Губайдуллович всю свою жизнь посвятил служению республике и её народу. Первому президенту пришлось управлять Башкирией в самый непростой период в истории страны. И именно благодаря его силе, опыту и профессионализму республика очень достойно прошла непростые испытания.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Радия Хабирова за приглашение на торжественную церемонию открытия памятника по случаю 90-летия со дня рождения Муртазы Рахимова.

Муртаза Губайдуллович – для нас пример. Наши первые президенты Минтимер Шарипович и Муртаза Губайдуллович – основоположники наших двух красивых республик. И сегодня в масштабах страны наши республики показывают себя. Конечно же, сегодня мы должны повторить путь наших первых руководителей. Во благо Башкортостана и Татарстана мы должны работать рука об руку. Дорогие друзья! Мы сегодня с большой гордостью находимся на этом торжестве. Муртаза Губайдуллович - это не только государственный деятель в масштабе Башкортостана. Это крупный российский государственный деятель. Это человек, который образец для подражания. Конечно, я лично его знал. Луиза ханым, мы с ним общались. На самом деле, это такие примеры для нашего подражания и как надо работать. Искренне хочу пожелать братскому народу развития. Радий Фаритович, успехов! И большое спасибо, что такой исторический памятник появился вот здесь в Уфе.

Рустам Минниханов

Фото: ИА Башинформ. 

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