В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии

Сегодня, 7 февраля, в Уфе состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Башкирии. Памятник Муртазе Рахимову был установлен между зданиями Госсобрания и правительства республики.
На церемонии открытия присутствовали Радий Хабиров, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, раис Татарстана Рустам Минниханов и супруга первого президента Луиза Рахимова.
Статую изготовил тот же скульптор, автор памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади, Салават Щербаков. В центре площадки на гранитном постаменте располагается бронзовая ростовая скульптура Муртазы Рахимова высотой 3,14 метра, весом фигуры 1,3 тонны. Справа у ног фигуры — сноп спелой пшеницы, слева — символическое изображение дороги из родной деревни в город. На бронзовом плинте размещены 2 орнаментальные вставки и надпись на башкирском и русском языках — первый президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов. Позади нее находится монументальная стела высотой 4,33 метра из блоков мансуровского гранита с установленными на нее бронзовыми тематическими рельефами, посвящёнными нефтяной промышленности, строительству и сельскому хозяйству. Вверху стелы размещается герб Республики Башкортостан. Позади памятника также стоит монументальный пилон — «знамя» с картой Башкирии и текстом первой статьи Конституции, принятой при Муртазе Губайдулловиче.
В своем выступлении Радий Хабиров отметил, что Муртаза Губайдуллович всю свою жизнь посвятил служению республике и её народу. Первому президенту пришлось управлять Башкирией в самый непростой период в истории страны. И именно благодаря его силе, опыту и профессионализму республика очень достойно прошла непростые испытания.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Радия Хабирова за приглашение на торжественную церемонию открытия памятника по случаю 90-летия со дня рождения Муртазы Рахимова.
Фото: ИА Башинформ.