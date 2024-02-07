В Башкирии участники массовой драки избили фельдшера «скорой»

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения Башкирии. На пульт сокрой помощи Белорецкой больницы поступило сообщение об аварии в деревне Батталово Учалинского района.
На вызов незамедлительно выехали два фельдшера и водитель. Однако на месте они обнаружили массовую драку. Участники потасовки напали на бригаду медиков, один из специалистов получил ушиб нижней челюсти.
Фельдшер обратился с заявлением в полицию.
Как сообщили в профсоюзном объединении, все причастные к нападению задержаны. Пострадавший обратился в приемный покой Учалинской больницы, травмы зафиксированы. Несчастный случай будет оформлен как производственная травма.
Расследование инцидента на личном контроле главврача Белорецкой больницы Ильдара Хамитова.