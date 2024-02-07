В Башкирии на девяти участках дорог ввели ограничения движения

В Башкирии было введено ограничения движения на девяти участках дорог. Участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут.
Для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:
на трассе М-5 (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) протяженностью 176 км, с 1194 (Северное) по 1370 км. (Буздяк).
На пяти участках дорог регионального и местного значения до 20:00 7 февраля:
Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы с 0 по 133 км (Белебеевский, Туймазинский и Бакалинский районы);
Нефтекамск — Янаул с 0 по 49 км (Янаульский и Краснокамский районы);
Белебей — Приютово с 2 по 3 км (Белебеевский район);
Аксаково — Малиновка с 0 по 5 (Белебеевский район);
Аксеново — Аксаково — Белебей с 0 по 39 км (Альшеевский и Белебеевский районы).
Для всех видов автотранспортных средств на трех участках дорог местного значения до 20:00 7 февраля:
Верхний Сарабиль — Кувандык с 0 по 104 км (Зианчуринский район);
Юлдыбаево — Акъяр — Сара с 25 по 68 км, с 69 по 80 км (Хайбуллинский район);
Сибай — Акъяр с 0 по 102 км (Хайбуллинский и Баймакский районы).