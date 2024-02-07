Житель Башкирии зарезал сожительницу

В Чишминском районе 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве сожительницы. Следственный отдел завершил расследование преступления.
В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 30-летней возлюбленной и ударил несчастную ножом в живот. От полученной травмы женщина скончалась сразу. Мужчина спрятал нож в рукаве и пришёл в больницу, начал требовать, чтобы к нему в квартиру направили машину с медиками.
Врачи вызвали полицию. Мужчина попытался скрыться, но был задержан и сознался в содеянном.