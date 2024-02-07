В Башкирии расследуют случай падения снега на пенсионерку

Прокуратура проверила работу управляющей компании, ответственной за содержание объекта недвижимости и выполнение работ по очистке крыши от осадков. По результатам надзорных мероприятий в отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение правил благоустройства на придомовых территориях многоквартирных домов». Кроме того, в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь.