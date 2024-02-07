Радий Хабиров провел рабочую встречу с Магомедсаламом Магомедовым

С удовольствием могу констатировать, что в Республике Башкортостан около 90 процентов населения считает отношения между людьми разных национальностей доброжелательными и нейтральными. Это один из лучших в стране показателей. Он говорит о том, что серьёзных предпосылок и причин для межнациональной или межконфессиональной розни или неприязни нет. Это, конечно же, является результатом исторических традиций многонационального проживания на территории Башкортостана. Это также результат активной деятельности руководства республики – Главы региона Радия Фаритовича Хабирова, его команды – по укреплению межнационального и межконфессионального единства и согласия в республике. Эта серьёзная системная работа. Вчера я приехал в Уфу и увидел, что Радий Фаритович встречается с широким кругом людей, с общественниками, имеющими разные взгляды на развитие региона. С ними тоже надо выстраивать диалог. При этом мы видим, что разного рода «отщепенцы» – не побоюсь этого слова, – которые носятся с идеями сепаратизма и экстремизма, проводят несанкционированные акции, не пользуются широкой поддержкой у населения республики. Абсолютное большинство жителей видят своё будущее вместе со многими народами нашей великой страны. Это, действительно, демонстрирует объективные тенденции и в целом настроение общества.

Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации Президента РФ