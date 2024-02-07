Радий Хабиров провел рабочую встречу с Магомедсаламом Магомедовым

Около 90% жителей Башкортостана отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий считают доброжелательными и нейтральными. Это один из лучших в стране показателей. Об этом говорили сегодня в Уфе на встрече Главы Башкортостана с заместителем руководителя администрации Президента России.
Магомедсалам Магомедов в свое время руководил республикой Дагестан, которая так же, как и Башкортостан, является многонациональным регионом. Башкиры, русские, татары составляют основной процент населения республики. Есть представители и других национальностей, в том числе мордва, марийцы, удмурты, чуваши. В Башкортостане проводится политика сохранения языков и культур, рассказал Радий Хабиров. Создана культурно-национальная автономия, реализуется проект по углубленному изучению родных языков в полилингвальных гимназиях. Глава Башкортостана рассказал о встречах с представителями национально-культурных объединений.