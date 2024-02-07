Радий Хабиров провел рабочую встречу с Магомедсаламом Магомедовым

Около 90% жителей Башкортостана отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий считают доброжелательными и нейтральными. Это один из лучших в стране показателей. Об этом говорили сегодня в Уфе на встрече Главы Башкортостана с заместителем руководителя администрации Президента России.

Магомедсалам Магомедов в свое время руководил республикой Дагестан, которая так же, как и Башкортостан, является многонациональным регионом. Башкиры, русские, татары составляют основной процент населения республики. Есть представители и других национальностей, в том числе мордва, марийцы, удмурты, чуваши. В Башкортостане проводится политика сохранения языков и культур, рассказал Радий Хабиров. Создана культурно-национальная автономия, реализуется проект по углубленному изучению родных языков в полилингвальных гимназиях. Глава Башкортостана рассказал о встречах с представителями национально-культурных объединений.

Безусловно, такие форматы очень важны, потому что национально-культурные автономии или тот же Всемирный курултай башкир представляют нацию. Они, действительно, выражают мнение, позицию жителей по разным вопросам. Есть задачи, которые мы успешно выполняем. Есть хронические вопросы, которые копились на протяжении многих лет, и мы принимаем меры для того, чтобы эффективно их решать. Встреча с представителями Всемирного курултая башкир была очень интересной. Мы также проведём встречи с Собором Русских, Канашем чувашей, Конгрессом татар и другими национальными культурными автономиями. В целом эти встречи не носят экстраординарный характер. Мы обсуждаем актуальные вопросы регулярно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С удовольствием могу констатировать, что в Республике Башкортостан около 90 процентов населения считает отношения между людьми разных национальностей доброжелательными и нейтральными. Это один из лучших в стране показателей. Он говорит о том, что серьёзных предпосылок и причин для межнациональной или межконфессиональной розни или неприязни нет. Это, конечно же, является результатом исторических традиций многонационального проживания на территории Башкортостана. Это также результат активной деятельности руководства республики – Главы региона Радия Фаритовича Хабирова, его команды – по укреплению межнационального и межконфессионального единства и согласия в республике. Эта серьёзная системная работа. Вчера я приехал в Уфу и увидел, что Радий Фаритович встречается с широким кругом людей, с общественниками, имеющими разные взгляды на развитие региона. С ними тоже надо выстраивать диалог. При этом мы видим, что разного рода «отщепенцы» – не побоюсь этого слова, – которые носятся с идеями сепаратизма и экстремизма, проводят несанкционированные акции, не пользуются широкой поддержкой у населения республики. Абсолютное большинство жителей видят своё будущее вместе со многими народами нашей великой страны. Это, действительно, демонстрирует объективные тенденции и в целом настроение общества.

Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации Президента РФ
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ