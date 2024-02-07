«Всю жизнь посвятил труду»: в Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову

В Уфе открыли памятник первому президенту республики, которому сегодня, 7 февраля, должно было исполниться 90 лет. На торжественной церемонии присутствовало не только высшее руководство Башкортостана, но и глава Татарстана Рустам Минниханов, а также представители администрации президента страны. Ну и, конечно, были сотни обычных людей, каждый из которых пришел почтить память первого руководителя региона.
Честь открыть памятник первому президенту выпала его вдове. К монументу Луизу Галимовну повел глава республики Радий Хабиров. За происходящим наблюдают сотни человек, которые приехали на церемонию со всех уголков Башкортостана. На трехметровой скульптуре Муртаза Рахимов такой, каким его зачастую и привыкли видеть во время рабочих поездок.
Среди почетных гостей – люди, которые лично были знакомы с первым президентом. В их числе и раис Республики Татарстан Рустем Минниханов. Два соседских братских народа всегда были вместе. Отношения порой выливались в настоящее противостояние, но именно оно и заставляло оба региона двигаться вперед.
Композиция в честь Муртазы Рахимова разместилась в самом центре башкирской столицы, в сквере между Домом Правительства и зданием Госсобрания. Рядом с этим местом работал первый президент и здесь же он нередко прогуливался в перерывах. Автором композиции стал скульптор Салават Щербаков, который двумя годами ранее изготовил памятник генералу Шаймуратову на Советской площади.
Про таких, как Муртаза Рахимов, говорят: человек из народа. Причем он сделал себя, что называется, сам. Муртазы Рахимова не стало 11 января прошлого года. Сегодня ему должно было исполниться 90 лет. Но, несмотря на это, его до сих пор вспоминают с теплотой. В истории Башкортостана он навсегда останется первым президентом.