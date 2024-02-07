«Всю жизнь посвятил труду»: в Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову

В Уфе открыли памятник первому президенту республики, которому сегодня, 7 февраля, должно было исполниться 90 лет. На торжественной церемонии присутствовало не только высшее руководство Башкортостана, но и глава Татарстана Рустам Минниханов, а также представители администрации президента страны. Ну и, конечно, были сотни обычных людей, каждый из которых пришел почтить память первого руководителя региона.

Честь открыть памятник первому президенту выпала его вдове. К монументу Луизу Галимовну повел глава республики Радий Хабиров. За происходящим наблюдают сотни человек, которые приехали на церемонию со всех уголков Башкортостана. На трехметровой скульптуре Муртаза Рахимов такой, каким его зачастую и привыкли видеть во время рабочих поездок.

Как появилась идея памятника – этот случай ярко демонстрирует характер Муртазы Губайдулловича. Был 2003 год, избирательная кампания. Я к нему подошёл и сказал: «У вас нет фотографии для агитационных материалов, нужно сделать портрет». Он ответил: «Иди, не мешай, даже не буду». И всё-таки я его уговорил, он согласился. Мы пригласили фотографа и определили, что на съемку нужен час времени. Муртаза Губайдуллович сказал: «У тебя пять минут». Мы с фотографом попросили Президента закинуть пиджак на плечо. Получился такой образ. На мой взгляд, он очень хорошо отражает личность человека, который всю жизнь посвятил труду. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди почетных гостей – люди, которые лично были знакомы с первым президентом. В их числе и раис Республики Татарстан Рустем Минниханов. Два соседских братских народа всегда были вместе. Отношения порой выливались в настоящее противостояние, но именно оно и заставляло оба региона двигаться вперед.

Больше спасибо, что пригласили на это мероприятие. Муртаза Рахимов для нас – большой пример. Они вместе с Минтимером Шаймиевым заложили основы развития двух республик. И мы теперь должны продолжать этот путь. Рустам Минниханов, Глава Республики Татарстан

Композиция в честь Муртазы Рахимова разместилась в самом центре башкирской столицы, в сквере между Домом Правительства и зданием Госсобрания. Рядом с этим местом работал первый президент и здесь же он нередко прогуливался в перерывах. Автором композиции стал скульптор Салават Щербаков, который двумя годами ранее изготовил памятник генералу Шаймуратову на Советской площади.