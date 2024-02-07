В Башкирии определили лучшие молочные хозяйства

Лидерами рейтинга стали пять хозяйств. Среди них СПК-Колхоз «Герой» Чекмагушевского района. Сегодня там содержится более 5 тысяч голов КРС, ежедневно производится 71 тонна молока. Хозяйство стабильно развивается, ежегодно наращивает объёмы производства.

Сдоить первые струи и вытереть. И только потом поставить аппарат. Гигиена важна. Она значительно улучшает качество молока и здоровья коровы.

У каждой коровы индивидуальный рацион. Животное начинает правильно питаться с самого рождения. Теленка не выпаивают. Он находится на искусственном подсосе. Плюс к этому еще ему дают специальный корм. Содержат их в чистоте и тепле.

В этом колхозе разводят коров уже почти 20 лет. Уже не раз хозяйство становилось лидером молочного рейтинга по республике. Есть даже корова-рекордсменка, она в сутки дает 80 литров молока. Таких результатов предприятие достигло благодаря правильной технологии содержания, выращивания и кормления животных с самого рождения. Качество молока в комплексе постоянно контролируется. Сдают молоко на Белебеевский комбинат.