Сноубордисты и летающие лыжники Башкирии готовятся к зимней спартакиаде

На этой неделе в Челябинске стартует II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Участие в турнире примут и представители республики. Готовились выступить на соревнованиях сноубордисты, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы.

Он каждый день делится секретами мастерства с юными воспитанниками. Участник Олимпийский игр Антон Копривица тренирует уже шесть лет, а с этого сезона он вошел в штаб молодежной сборной страны по сноуборд-кроссу. На этом занятии подсказывает сразу двум группам ребят. Те, кто помладше, отрабатывают катание на склоне, квартет сборников готовится к выступлению на всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта.

На спартакиаде ожидается более двух с половиной тысяч спортсменов, больше всего участников выступят в лыжных гонках и сноуборде. Их соревнования пройдут в Миассе. Республика также будет представлена в этих программах.

Для Амира Хакимова это будет первое выступление на Спартакиаде сильнейших. В этом сезоне он уже побеждал на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге и попал в число 20 сильнейших сноубордистов на кубке страны.

В Миасс отправятся более 20 сноубордистов из республики. Они выступят в параллельном слаломе и в борд-кроссе, соревнованиях на скорость в групповом спуске по трассе. Задача атлетов – быстрее остальных добраться до финиша.

Трасса, чередующая трамплины и рейлинги, находится у подножия основного склона. Здесь участники всероссийской спартакиады занимаются дополнительно. Они оттачивают мастерство скоростного спуска.

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В этих видах программы Башкортостан представят 12 атлетов. Среди двоеборцев точно выступит Роман Иванов. Может помочь команде и участник двух Олимпиад Эрнест Яхин.