Хоккеистки «Агидели» примут участие в «Спартакиаде сильнейших»

К «Спартакиаде сильнейших» также готовятся хоккеистки уфимской «Агидели». Эти старты приурочили к 10-летию Олимпиады в Сочи. Какие впечатления и эмоции оставили Олимпийские игры у игроков нашей команды и как проходят тренировки хоккеисток?

Нынешний сезон для хоккеисток «Агидели» проходит насыщенно. Уфимская команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ЖХЛ, набрав 88 очков. На данный момент хоккеистки провели 36 матчей. Потерпели семь поражений и одержали 29 побед.

И поэтому сейчас, отправляясь на спартакиаду сильнейших спортсменов России, мы с огромным удовольствием будем представлять республику и постараемся выиграть золотые медали. Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»

Уже на этой неделе уфимские хоккеистки отправятся в Челябинск на «Спартакиаду сильнейших». Наша команда выступит практически полным составом. Не поедет на турнир Алена Миллс. Она легионер, а в соревнованиях участвуют только россиянки. Всего сразятся восемь сборных регионов. Семь из них составлены на основе команд ЖХЛ.

Я думаю, настрой один – естественно, победить. Как это получится, посмотрим на соревнованиях, а так идет подготовка не только к спартакиаде, но и к чемпионату России, заключительные матчи, и к плей-офф. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Всероссийская спартакиада сильнейших приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи. Тогда половину всех участвующих спортсменов от республики составили хоккеистки «Агидели». В том числе и Анна Шибанова.

Олимпиада в Сочи... Самые положительные, конечно, впечатления. Домашняя Олимпиада, очень много народу, болельщиков, дома играли. Сейчас так приятно вспомнить Олимпиаду, какие-то хорошие моменты. Анна Шибанова, игрок ЖХК «Агидель»