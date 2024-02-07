Хоккеистки «Агидели» примут участие в «Спартакиаде сильнейших»

К «Спартакиаде сильнейших» также готовятся хоккеистки уфимской «Агидели». Эти старты приурочили к 10-летию Олимпиады в Сочи. Какие впечатления и эмоции оставили Олимпийские игры у игроков нашей команды и как проходят тренировки хоккеисток?
Нынешний сезон для хоккеисток «Агидели» проходит насыщенно. Уфимская команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата ЖХЛ, набрав 88 очков. На данный момент хоккеистки провели 36 матчей. Потерпели семь поражений и одержали 29 побед.
Уже на этой неделе уфимские хоккеистки отправятся в Челябинск на «Спартакиаду сильнейших». Наша команда выступит практически полным составом. Не поедет на турнир Алена Миллс. Она легионер, а в соревнованиях участвуют только россиянки. Всего сразятся восемь сборных регионов. Семь из них составлены на основе команд ЖХЛ.
Всероссийская спартакиада сильнейших приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи. Тогда половину всех участвующих спортсменов от республики составили хоккеистки «Агидели». В том числе и Анна Шибанова.
«Спартакиада сильнейших» продлится в течение всей следующей недели. Команды разделены на две группы. В квартете «А» сыграют хоккеистки из Башкортостана, Нижегородской и Московской областей, а также Москвы, группу «Б» составят сборные Санкт-Петербурга, Красноярского края, Челябинской и Свердловской областей. Уже 6 марта хоккеистки вступят в борьбу за кубок ЖХЛ. «Агидель» стартует с четвертьфинальной стадии.