Спортсмены из Башкирии готовятся к чемпионату ПФО по прыжкам на батуте

Батутисты из Башкортостана готовятся к поездке на чемпионат и первенство ПФО в Тольятти. 37 спортсменов из нашей республики отправятся на соревнования, где будут бороться за медали в разных возрастных категориях, начиная с девяти лет и заканчивая взрослыми атлетами.
Арслан Ахметов прыгает на батутах большую часть своей жизни. Подготовка к соревнованиям в Тольятти для спортсмена осложнилась небольшой травмой. Он изучал новый элемент «задний винт», при выполнении которого можно было бы получить звание мастера спорта, но оступился. Впрочем, сейчас спортсмен уже почти полностью готов показать выступление самого высокого уровня.
А вот Карина Шамилова занимается прыжками на батуте лишь три года и за это время доросла до звания кандидата в мастера спорта. Девушке непросто совмещать учёбу и спорт, Карина – отличница, учится в 11-м классе и готовится к сдаче ЕГЭ. Тем не менее для любимого дела время находит всегда. На соревнованиях будет участвовать в дисциплине «акробатическая дорожка».
Всего на соревнованиях в Тольятти будет четыре дисциплины – это сам батут, прыжки на двойном мини-трампе, прыжки на акробатической дорожке и синхронные прыжки. В последней номинации выступают отдельно в парах юноши и девушки. От сборной республики запланировано участие пяти пар.
В зале «Спартак» батутисты занимаются уже более трёх лет, условия нравятся, несмотря на то, что надо делить зал со скалолазами и представителями спортивной акробатики. Сейчас в республике прыжками на батуте занимается порядка 300 человек. А если взять в учёт различные батутные парки, то около 800. В последние годы наблюдается прогресс, который сопоставим разве что с успешным выступлением спортсменов почти 10-летней давности.
Если у спортсменов получится успешно выступить в Тольятти, то в марте они отправятся на всероссийские соревнования. Там можно будет вновь попытаться выполнить звание мастеров спорта.