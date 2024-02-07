ВК «Урал» проведёт домашнюю встречу против команды «Газпром-Югра»

Сегодня волейбольный клуб «Урал» проведёт домашнюю встречу 21-го тура российской Суперлиги против команды «Газпром-Югра» из Сургута. Команды расположились недалеко друг от друга в турнирной таблице: уфимцы – одиннадцатые, гости – тринадцатые и имеют на две победы меньше.