В Уфе мужчину обвиняют в сексуальном растлении несовершеннолетней

В столице Башкирии уроженец Киргизии обвиняется в совращении 14-летней девочки. Мужчина утверждает, что имел связь с несовершеннолетней по обоюдному согласию.
Родственники девочки не согласились с доводами мужчины и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Мужчине вменяется уголовная статья «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
По статье предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.