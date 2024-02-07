В Уфе мужчину обвиняют в сексуальном растлении несовершеннолетней

В столице Башкирии уроженец Киргизии обвиняется в совращении 14-летней девочки. Мужчина утверждает, что имел связь с несовершеннолетней по обоюдному согласию.

Родственники девочки не согласились с доводами мужчины и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Мужчине вменяется уголовная статья «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».