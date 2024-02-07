Радий Хабиров выступил на коллегии Росреестра по Башкирии

Очень важным направлением является цифровизация государственных услуг. Доля услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде органами госвласти и местного самоуправления, достигла 100 процентов. Жители республики отмечают, что с каждым годом процедуры становятся удобнее, быстрее. Внедрение электронных сервисов позволило сократить сроки оказания услуг Росреестра с 15 рабочих дней в 2018 году до одного-двух дней при подаче документов в электронном виде и до двух-трех дней при обращении на бумажных носителях. И, конечно, надо обеспечить перевод всех услуг Росреестра на портал «Госуслуги».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан