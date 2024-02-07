Радий Хабиров выступил на коллегии Росреестра по Башкирии

Башкирский Росреестр в лидерах по стране, отмечена работа по учётно-регистрационной и контрольно-надзорной деятельности. Место в рейтинге республика уступает Московской области и Москве. Об этом заявили на заседании коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В нём принял участие глава региона.
Одна из основных задач для Башкортостана в этом году – реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных». Также регион участвует в проектах «Земля для строительства» и «Земля для туризма». Глава республики отметил, что особое внимание уделяется сейчас цифровизации, которая позволит сделать получение госуслуг удобнее. Так, например, в прошлом году зарегистрировано более 1 млн сведений по имущественным отношениям. Наблюдался рост числа регистраторов жилищных прав.