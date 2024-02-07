Радий Хабиров выступил на коллегии Росреестра по Башкирии

Башкирский Росреестр в лидерах по стране, отмечена работа по учётно-регистрационной и контрольно-надзорной деятельности. Место в рейтинге республика уступает Московской области и Москве. Об этом заявили на заседании коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В нём принял участие глава региона.

Одна из основных задач для Башкортостана в этом году – реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных». Также регион участвует в проектах «Земля для строительства» и «Земля для туризма». Глава республики отметил, что особое внимание уделяется сейчас цифровизации, которая позволит сделать получение госуслуг удобнее. Так, например, в прошлом году зарегистрировано более 1 млн сведений по имущественным отношениям. Наблюдался рост числа регистраторов жилищных прав.

Очень важным направлением является цифровизация государственных услуг. Доля услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде органами госвласти и местного самоуправления, достигла 100 процентов. Жители республики отмечают, что с каждым годом процедуры становятся удобнее, быстрее. Внедрение электронных сервисов позволило сократить сроки оказания услуг Росреестра с 15 рабочих дней в 2018 году до одного-двух дней при подаче документов в электронном виде и до двух-трех дней при обращении на бумажных носителях. И, конечно, надо обеспечить перевод всех услуг Росреестра на портал «Госуслуги».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ