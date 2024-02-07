Съемочная группа БСТ показала, как танкисты из Башкирии работают в зоне СВО

Танковый батальон имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» при поддержке отряда БПЛА «Айгир» с расстояния в несколько километров поражает укрепрайоны и бронетехнику противника на Краснолиманском направлении СВО. Несмотря на ответный огонь и угрозу атаки FPV-дронов, танкисты профессионально и мужественно выполняют свою работу. На одном из боевых выездов побывал военный корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев.

Ранее утро, ребята готовятся к боевому выезду, цели и координаты уже получены. Выезжаем с танкистами на огневые позиции.

Танки грязи не боятся. По крайней мере наши, российские Т-90М «Прорыв». Они легче натовских «Леопардов» и «Абрамсов» и с лёгкостью преодолевают даже тяжёлое бездорожье. Доехав до позиции, экипаж наводится на цель. В этом помогает бортовой компьютер. Пока ждём приказ открыть огонь, за небом следит антидроновая группа.

Танкисты начали работу по координатам. Слышны звуки прилетов. На боевое задание выехало сразу несколько экипажей, чтобы устроить противнику так называемую «карусель». Работают поочередно с разных позиций. Параллельно работает и наша артиллерия. Корректировку дают операторы БПЛА из отряда «Айгир». Точность ювелирная, удается попасть по бронетехнике противника прямо во время движения.

В этот момент вооруженные формирования Украины открывают по нам ответный огонь. Укрываемся от прилетов в блиндаже в ближайшей лесопосадке. Идёт перестрелка, огонь не прекращается. Артиллерия тоже работает. Отработав по целям, все танки разворачиваются и отходят в места дислокации. Хаотичным огнем противник пытается достать нашу бронетехнику, но бьёт мимо. Уже в расположении бойцы рассказывают, какие сложности им доставили дроны-камикадзе на других скрытых позициях.

Такие парни крепче, чем броня танка, говорит о своих ребятах командир батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер». Кадровый офицер, танкист по образованию отправился на СВО добровольцем. С бойцами выезжает на задания, управляя боем прямо на месте.