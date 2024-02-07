В Башкирии в преддверии выборов запустят проект «ИнформУИК»

В Башкортостане запустят новый проект «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут проводить традиционное персональное адресное информирование и оповещение избирателей о предстоящих выборах президента страны. Но в этот раз с использованием мобильного приложения. В него будут вноситься ответы в соответствии с закрепленным сценарием беседы.

Также уточнить информацию о том, настоящие ли члены УИК постучались к вам в дверь, можно позвонив в территориальную избирательную комиссию вашего города или района. Все номера указаны на сайте ЦИК республики.