В Башкирии открылся молодежный центр «Форсат»

Новый молодёжный центр в Гафурийском районе. Проект «Форсат» запустили в прошлом году. С башкирского название переводится как «возможность». И её подарила администрация, помогла материально: выделила помещения и бюджет для проведения ремонта.

Ребята уже собираются на встречи. Место становится точкой притяжения для работы, обучения, отдыха и творчества. В рамках проекта будут обустроены шесть зон для молодёжи от 14 до 35 лет. В многофункциональном центре будет кинозал, комната со сценой, фотовидеостудия. Также на территории организуют чайную кофейню. Уже составлен список мероприятий, которые проведут в новом центре.