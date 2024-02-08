В Нацмузее Башкирии открылась выставка к 90-летию Муртазы Рахимова

В честь 90-летия в Национальном музее республики открылась выставка, посвященная Муртазе Рахимову. В экспозиции представлены архивные документы, личные вещи политика, генеалогическое древо семьи, воссоздан интерьер рабочего кабинета и другие экспонаты. Они отражают историю государственного деятеля со времен его работы на заводе до последних дней.