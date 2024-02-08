В Башкирии ограничение движения сохранили на 11 участках дорог

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что в регионе ограничение движения сохраняется на 11 участках дорог. Это связано с непогодой.
Для пассажирских и большегрузных транспортных средств на:
- Белорецк – Учалы - Миасс (Белорецкий, Учалинский районы, протяженность 97 км);
- Серменево – Амангильдино - Баймак (Белорецкий, Баймакский, Абзелиловский районы, протяженность 183 км);
- Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (Белорецкий, Абзелиловский районы, протяженность 59 км);
- Белебей - Николаевка - Туймазы – Бакалы (Белебеевский, Туймазинский, Бакалинский районы, протяженность 133 км)
- Белебей - Приютово (Белебеевский район, протяженность 29 км);
- Аксаково - Малиновка (Белебеевский район, протяженность 5 км);
- Аксеново – Аксаково – Белебей (Альшеевский, Белебеевский районы, протяженность 39 км).
Для всех видов автотранспортных средств на:
- Верхний Сарабиль - Кувандык (Зианчуринский район, протяженность 104 км);
- Юлдыбаево – Акъяр – Сара (Хайбуллинский район, протяженность 54 км);
- Сибай – Акъяр (Хайбуллинский, Баймакский районы, протяженность 102 км);
- Магнитогорск - Ира (Баймакский, Зилаирский районы, протяженность 140 км).