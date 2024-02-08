В Башкирии жестоко убили трёх косуль

Следственными органами по Архангельскому району возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Браконьерам грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.