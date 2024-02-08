«Вернуться – вот наш наказ!»: мать бойца СВО из Башкирии ждет сына домой

В декабре прошлого года воин-контрактник с позывным «Пиночет» попал на передовую СВО.

Родные рассказывают, что он с юных лет мечтал стать военным, но позже принял решение работать в полиции. Мужчина прошел отличную боевую школу: служил в Ульяновске в элитных ВДВ, побывал в командировке в Чечне.

Возвращения бойца ждут супруга, дочь, сын, родители и младшая сестра.

Корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова пообщалась с мамой военнослужащего.

Она рассказала, что сын рос неконфликтным, самостоятельным и аккуратным. Запоем читал книги – военные, исторические романы и детективы, увлекался рок-музыкой.

Вернуться – вот наш наказ! Вот придет сын домой – а так оно и будет! – обниму его крепко, и на два голоса запоем мы с ним любимую нашу песню «Ой, при лужке, при лужке». Ждём тебя с отцом, наш любимый мальчик! Любовь Николаевна, мать добровольца СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.