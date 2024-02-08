В Башкирии помиловали виновника смертельного ДТП

Один из заключенных в 2021 году двигался на авто с превышением скорости и сбил девушку. Пешеход пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. От полученных травм она скончалась в больнице.

Мужчина получил наказание в виде двух с половиной года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Срок отбывания наказания истекает в 2025 году. Так как виновник смертельного ДТП ранее не имел проблем с законом, воспитывает троих детей, в содеянном раскаивается, полностью выплатил потерпевшей стороне назначенную судом сумму компенсации морального вреда, члены комиссии приняли решение поддержать ходатайство.

Ещё один заключенный был осужден за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Выяснилось, что мужчина нашёл оружие в лесу в 2011 году и не сдал в полицию, а хранил у себя дома вплоть до 2022 года.