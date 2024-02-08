В Башкирии помиловали виновника смертельного ДТП

В Башкирии комиссия по вопросам помилования при главе республики помиловала виновника смертельной аварии и хранителя боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.
Один из заключенных в 2021 году двигался на авто с превышением скорости и сбил девушку. Пешеход пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора. От полученных травм она скончалась в больнице.
Мужчина получил наказание в виде двух с половиной года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Срок отбывания наказания истекает в 2025 году. Так как виновник смертельного ДТП ранее не имел проблем с законом, воспитывает троих детей, в содеянном раскаивается, полностью выплатил потерпевшей стороне назначенную судом сумму компенсации морального вреда, члены комиссии приняли решение поддержать ходатайство.
Ещё один заключенный был осужден за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Выяснилось, что мужчина нашёл оружие в лесу в 2011 году и не сдал в полицию, а хранил у себя дома вплоть до 2022 года.
Оружие и боеприпасы он не применял, проблем с законом ранее не имел, в содеянном раскаивается. Также осужденный предоставил комиссии благодарственные письма и почетные грамоты, который свидетельствуют о том, что мужчина заслужил авторитет в профессиональной сфере. Соседи и родственники отзываются о нем положительно. Мужчина – отец четверых детей. По совокупности всех обстоятельств члены комиссии сочли возможным поддержать ходатайство о помиловании.