Лучшие практики Евразийского НОЦ Уфы показали на выставке «Россия»

Как определить качество лекарств? Ответ на этот вопрос знают учёные УУНиТ. Они разрабатывают сенсоры для быстрой и точной оценки состава препарата. Для определения достаточно небольшого чипа. Результаты отображаются на смартфоне.

Эту и другие лучшие практики Евразийского НОЦ продемонстрировали на выставке в Москве. На стенде нашей республики стартовали Дни башкирской науки. Также посетителям предлагают почувствовать себя учёными: научиться в домашних условиях выделять ДНК на примере банана.