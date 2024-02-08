В Подмосковье застрелили двух пенсионерок из Башкирии и их подругу

Накануне в коттедже в подмосковной деревне Свитино обнаружены тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями: две жительницы Стерлитамака Ирина Хант и Наталья Козельская и их подруга Светлана Филанович.

Из дома похищены ценные вещи: деньги, мобильный телефон и элитный автомобиль владелицы коттеджа, которая владела крупным заводом по производству полимерной продукции.

Жертв трагедии обнаружил сосед: он заметил, что в течение нескольких дней на участке никто их женщин не показывался. Труп предпринимательницы упаковали в полиэтиленовый пакет и бросили под лестницей. Тела жительниц Башкирии с множественными огнестрельными ранениями лежали в комнатах.

По предварительной версии правоохранителей, их убили 5 февраля. Убийца перелез через забор. Один из подозреваемых – сотрудник подмосковного УГИБДД, который затаил обиду и решил отомстить. Предполагается, что он занял у Светланы купную сумму денег на покупку мотоцикла, но не отдал своевременно. В ответ бизнеследи отобрала у него мотоцикл в счет долга. А сестры-близнецы из Башкирии могли стать случайными жертвами.

По данным оперативников, сразу же после совершения преступления мужчина покинул страну. По требованию Следственного комитета он будет арестован заочно.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, сообщили ГСУ СК РФ по Московской области.