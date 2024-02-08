Семья девочки из Уфы, которую пытался похитить незнакомец, рассказала подробности

Девочка, которую схватил незнакомец на улице, и брат, спасший её, рассказали о случившемся. Напомним, инцидент произошёл в Стерлитамаке. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как первоклассницу берёт за руку мужчина и пытается увести.

За девочку заступился её 11-летний брат. Незнакомец скрылся с места. Мужчину объявили в розыск.

Заметил этого мужчину, когда уходили с площадки с сестрой. Мы дошли до нашего подъезда, он схватил ее, развернул и потащил. Я подбежал, взял сестру за руку. Он отпустил ее и убежал.

брат пострадавшей

Посмотрели видео с камер домофона, вызвали полицию, написали заявление. Хочу, чтобы его наказали, чтобы другие видели, что чужих детей трогать нельзя.

мама пострадавшей

Личность злоумышленника установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам похищения. Правоохранители проводят следственные действия, по результатам будет дана правовая оценка.

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