Семья девочки из Уфы, которую пытался похитить незнакомец, рассказала подробности

Девочка, которую схватил незнакомец на улице, и брат, спасший её, рассказали о случившемся. Напомним, инцидент произошёл в Стерлитамаке. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как первоклассницу берёт за руку мужчина и пытается увести.
За девочку заступился её 11-летний брат. Незнакомец скрылся с места. Мужчину объявили в розыск.
Личность злоумышленника установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам похищения. Правоохранители проводят следственные действия, по результатам будет дана правовая оценка.