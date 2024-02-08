В Уфе этнодизайнер из Казахстана провела тренинг-семинар для ремесленников

В Уфе казахстанский этнодизайнер Ырза Турсынзада провела тренинг-семинар для ремесленников. Встреча организована в рамках реализации соглашения между предприятием «Агидель» и Домом авторского дизайна Казахстана «Алтын орда». На встрече в Конгресс-холле «Торатау» мастер поделилась своим опытом в развитии ремесла.

Из разных лоскутков сплетаются причудливые узоры и цветочные орнаменты. Этнодизайнер Ырза Турсынзада приехала специально из Астаны, чтобы поделится знаниями шитья с башкирскими женщинами. Эксперт объяснила особенности создания древних национальных предметов быта в современном интерьере.

Этнодизайнер рассказала, с чего начался её путь. И башкирские мастерицы тоже поделились своим опытом.

Основатель дома «Алтын орда» рассказала историю промысла и секреты организации бизнеса. Она отметила, что сохранение и защита национальных традиций, популяризация народного наследия – долг каждого мастера.