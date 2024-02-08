В Уфе кардиохирурги спасли ребенка от внезапной смерти

Родители Булата обратились за помощью специалистов в Республиканский кардиоцентр. По их словам, с малых лет ребенка беспокоили боли в сердце и одышка.

После обследований был поставлен диагноз: врожденный порок сердца – аномальное отхождение правой коронарной артерии от легочной артерии, рассказал в своих социальных сетях руководитель минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

С таким заболеванием мальчик мог не дожить до совершеннолетия: в миокарде уже начались серьезные изменения. Врачи решили оперировать: кардиохирурги пересадили правую коронарную артерию на ее физиологичное месторасположение.

Операция была сложной из-за техники ее проведения. Руководитель ведомства отметил, что еще несколько лет назад подобные хирургические вмешательства в кардиоцентре исключались: пациентов отправляли в Томск.

Сегодня Булат чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, он учится в колледже и наблюдается в своей поликлинике.