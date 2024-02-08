Глава Башкирии возглавил делегацию в Республику Беларусь

Сегодня, 8 февраля, делегация из Башкирии прибыла в Республику Беларусь. Команду возглавил Радий Хабиров. Делегация намерена принять участие в ряде рабочих встреч, посетить культурные объекты и провести переговоры с представителями компаний. Ключевое мероприятие поездки – участие в бизнес-форуме «Башкортостан-Беларусь».
В состав делегации Башкирии вошли Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров, первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, вице-премьер – министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, руководители министерств, ведомств, институтов развития, предприятий и организаций.