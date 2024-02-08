Глава Башкирии возглавил делегацию в Республику Беларусь

Мы продолжаем большую работу по развитию сотрудничества с Беларусью. Для нас это главный партнёр. И мы перешли в плоскость глубокой интеграции наших предприятий и взаимных инвестиций. Чтобы поддерживать высокие темпы развития взаимоотношений, нам необходимо регулярно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот визит мы снова привезли бизнес-миссию. В её составе 54 компании, которые планируют найти новых партнёров. Постараемся определить какие-то точки соприкосновения. Завтра пройдут встречи в формате B2B, на которых состоятся презентации наших компаний. Второе. Мы, являясь чиновниками, открываем ворота для нашего бизнеса. Это невозможно без эффективных, постоянно действующих контактов с руководством Беларуси. Завтра у нас состоится встреча с Премьер-министром страны Романом Головченко, с ним мы обсудим нашу «дорожную карту». Потому что всё, о чём мы договариваемся, укладывается в «дорожную карту» с ответственными, сроками исполнения, контролем и так далее. Всё это поступательно движется. И мы, наверное, будем уже готовы подписать три больших соглашения. В области машиностроения это строительство завода МАЗ – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по производству троллейбусов. Это создание завода по производству аккумуляторов. Нам очень интересна эта компетенция. И, конечно, тот проект, который мы уже двигаем, это «АМКОДОР-Алга». Это большой завод по выпуску тяжёлой погрузочной и строительной техники. Вот это основные вещи в части промышленности. Но подчёркиваю, мы обсудим здесь и другие вопросы, в том числе в сфере культуры и туризма.

Радий Хабиров, Глава Башкирии