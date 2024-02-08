В Башкирии мужчина задержал несовершеннолетнего курьера мошенников

Житель Стерлитамака обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что успел остановить подростка, который чуть не забрал деньги у его 64-летней матери.

Как выяснилось, женщине поступил звонок из мессенджера якобы от сотрудника прокуратуры. Он сообщил, что ее дочь попала в аварию и на лечение срочно требуются деньги.

Пенсионерка приготовила 270 тысяч рублей и стала ждать курьера. 16-летний парень уже шел по адресу за деньгами, не предполагая, что к потерпевшей приехал погостить ее сын.

Мужчина разобрался в ситуации и объяснил матери, что с ней разговаривали мошенники. Курьера он задержал до приезда стражей порядка.

В полиции подросток полностью признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.