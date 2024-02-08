В Башкирии осудят виновника гибели 14-летней девочки

В Белебеевском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в смерти 14-летней девочки. Об этом сообщает следственный комитет региона.

13 августа мужчина сел за руль «Форд Фокуса» в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения. Он возвращался с отдыха с отцом, племенником и его подругой. Водитель превысил максимально разрешенную скорость и выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание авто.

В аварии пострадали сам водитель и 14-летняя пассажирка. Её доставили в больницу, где через 10 дней она скончалась. Мужчина свою вину признал.